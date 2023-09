Scuole, ultimi ritocchi a Moiano e in centro. Arrivano nuove luci

CITTÀ DELLA PIEVE – A Città della Pieve proseguono in questi giorni gli ultimi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole del Comune in vista della ripartenza del nuovo anno scolastico. Nelle scorse ore gli operai della squadra esterna sono intervenuti anche nel plesso della frazione di Moiano. Il Comune fa sapere che ci sono interventi in corso anche nel centro storico dove si sta risistemando, nel tratto di via Guglielmo Marconi in prossimità dell’ex Consorzio agrario, la pavimentazione di sampietrini. Prosegue anche la manutenzione dell’illuminazione pubblica con installazione di nuove piastre e lampadine a led in via Corleone e nella frazione di Canale è andata avanti la cura del verde con il taglio dell’erba in via Gino Bombagli, seguiranno gli istituti scolastici. "L’amministrazione comunale – viene spiegato – in sinergia con e la dirigenza scolastica, ha fatto sì che tutti gli edifici fossero oggetto di interventi di manutenzione, anche straordinari, in modo da non essere colti impreparati con l’inizio delle attività didattiche mercoledì 13 settembre".