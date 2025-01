Scuole per l’infanzia, collaborazione con Fondazione Perugia

GUBBIO – Si è concluso nei giorni scorsi con la visita al nido d’infanzia e scuola dell’infanzia "Il Tiglio" e al nido d’infanzia "L’Orsacchiotto" del Comune di Perugia il progetto "Outdoor education tra sfide e opportunità", realizzato dal Comune di Gubbio con il sostegno della Fondazione Perugia. Il progetto si è articolato in tre fasi: l’acquisto di arredi per lo spazio esterno dei nidi comunali di Gubbio, la formazione professionale per le educatrici, realizzata con la collaborazione della Kairos cooperativa Sociale Onlus e l’Università di Bologna, e la visita guidata ai servizi educativi del Comune di Perugia che hanno sposato una progettualità "Outdoor Education". Finalità principale del progetto è quella di sostenere l’educazione "all’aria aperta" e lo spazio esterno come ambiente di apprendimento ideale, nel quale le bambine e i bambini possono esprimere e sviluppare capacità e competenze stimolate dall’esperienza a contatto con la natura.