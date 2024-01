Scuole e cimiteri, il Pd ’chiama’ la Giunta

Interrogazione urgente del Pd umbertidese sulla ricostruzione post sisma del 9 marzo 2023, sul ritorno delle scuole medie a Pierantonio e in merito alla situazione del cimitero della stessa frazione. "Nel settembre 2023 – afferma il gruppo consiliare dei Dem – tenutasi con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese e dei sindacati il vice sindaco Annalisa Mierla affermò testualmente: “Daremo priorità assoluta per riportare le tre classi delle scuole medie, ovvero la sezione G di Pierantonio, nella frazione. Unendo i fondi emergenziali con quelli della solidarietà, fissiamo al settembre 2024 il conseguimento dell’obiettivo“; e ancora in un altro comunicato si è parlato di 2avvenuta sistemazione del cimitero di Pierantonio“". Per il Pd si tratta di bugie, tanto che nella interrogazione di partito attacca: "Al cimitero della frazione non sono state tolte neppure le macerie e mentre circa il ritorno delle scuole medie a Pierantonio nessuna iniziativa è stata comunicata al consiglio comunale". Da qui la richiesta di "di conoscere i tempi di sistemazione del camposanto e se a settembre, come dichiarato, le scuole medie torneranno a Pierantonio presso la frazione e in quale modalità". In ultimo il Pd chiede di sapere se la giunta Carizia sia a conoscenza di provvedimento legislativi "che consentano alle zone di Pierantonio, Piand’Assino e Sant’Orfeto di essere inseriti nel cratere sel terremoto di Norcia, come era stato proposto dal Partito democratico con gli emendamenti Boccia/Verini e De Micheli/Ascani, respinti dal centrodestra in Parlamento".

Pa.Ip.