Scuole e aeroporto “Foligno mette le ali“

L’aeroporto di Foligno punta alle scuole. Si chiama ‘Foligno mette le ali - Volare’ il progetto nato su iniziativa del presidente del Consorzio Aeroporto, Natalie Mostarda, e sostenuto dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che punta a sviluppare all’Aeroporto Franceschi progetti sinergici con le scuole del territorio umbro, al fine di diffondere la cultura del mondo aeronautico e l’importanza del nuovo servizio di elisoccorso regionale (foto). "Il progetto vedrà protagonisti bambini e alunni delle scuole dall’infanzia, fino alle secondarie di primo e secondo grado – spiega la presidente Mostarda – e nasce per divulgare tra i più giovani la cultura del volo e la diffusione delle conoscenze aeronautiche, attraverso lezioni teorico pratiche in aeroporto, congiuntamente a lezioni sanitarie, eseguite dal personale medico dell’elisoccorso. Questa iniziativa vuole avvicinare l’istruzione scolastica e il mondo aeronautico". Il progetto avrà una fase per i bambini più piccoli e una per le scuole secondarie. La prima parte coinvolgerà i bambini con spettacoli fiabeschi itineranti, che tra gli spazi dell’aeroporto circondati da veri aeroplani, li faranno volare con la fantasia. La seconda parte, rivolta ai ragazzi delle secondarie, sarà più tecnica e formativa. "Grazie a un lavoro costante e proficuo il nostro aeroporto è tornato al centro di attenzioni, iniziative, progetti e investimenti che non si registravano da anni. Per questo – conclude il sindaco Zuccarini – è fondamentale investire sulla formazione delle nuove generazioni per trasmettere e consolidare al meglio la cultura aeronautica nel territorio".