Scuole chiuse in paese. Monitoraggio sull’aria

CITTÀ DI CASTELLO – Scuole chiuse oggi a Lerchi. A seguito dell’incendio che ha interessato lo stabilimento industriale, recependo la richiesta in questo senso da parte di Arpa Umbria e Usl 1, il sindaco Luca Secondi ha firmato un’ordinanza che dispone, in via cautelare e precauzionale, lo stop all’attività sia della scuola primaria ’Angelo Zampini’ che della scuola dell’infanzia paritaria ’San Lorenzo’.

A tutela dei residenti in accordo con Arpa è stata emessa un’ulteriore ordinanza per "l’adozione di idonee misure per la salute pubblica". L’azienda Ivo Alberti dovrà mettere in sicurezza i rifiuti derivanti dall’incendio in attesa della rimozione, che andrà effettuata nel più breve tempo possibile con ditta autorizzata e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Fino alla conclusione dei controlli necessari, nei confronti della popolazione residente nel raggio di 3 chilometri dal luogo dell’incendio, l’ordinanza sindacale dispone il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; dovranno, inoltre, essere limitate le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e, in caso di fumi persistenti e maleodoranti, le finestre degli edifici dovranno essere mantenute chiuse.

Il provvedimento è stato assunto sulla base della nota congiunta pervenuta al Comune da parte di Usl 1 e Arpa Umbria. Ieri mattina gli amministratori pubblici hanno gestito le operazioni necessarie, portandosi direttamente nel luogo (erano presenti a Lerchi gli assessori Benedetta Calagreti, Riccardo Carletti e Letizia Guerri con il personale comunale dell’Ufficio Tecnico).

"C’è stata una grande risposta corale, che è giusto sottolineare, perché ha permesso di gestire in maniera ottimale una situazione di emergenza imprevedibile e di scongiurare ogni possibile conseguenza", dice il sindaco Luca Secondi.