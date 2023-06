Scuola Si torna in classe il 13 settembre Le vacanze inizieranno l’8 giugno

Scuola: quest’anno la campanella d’inizio suonerà con un giorno d’anticipo rispetto al 2022. Dopo la pausa estiva il ritorno tra i banchi per tutti gli studenti dell’Umbria è stato fissato al 13 settembre 2023: è quanto stabilisce il “Calendario scolastico 20232024 della Regione Umbria” approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’istruzione, Paola Agabiti.

Le altre date: le vacanze inizieranno l’8 giugno 2024 per elementari, medie e superiori, mentre il 29 giugno è la data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia. Oltre alle festività riconosciute dalla normativa statale, la Regione ha stabilito la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola anche nei seguenti giorni: 2 novembre 2023, commemorazione dei defunti; 9 dicembre 2023; dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 compresi, per le vacanze natalizie; dal 28 marzo 2024 al 2 aprile 2024 compresi, per le vacanze pasquali. "Il calendario scolastico - spiega l’assessore Paola Agabiti - prevede 207 giorni di attività didattica, che si riducono a 206 nel caso in cui la Festa del Patrono ricorra in un giorno lavorativo".

Intanto, si avvicina l’ora degli Esami di Stato. La Maturità per i 7.507 studenti dell’Umbria prenderà il via il 21 alle 8.30 con la prima prova scritta, mentre il giorno dopo toccherà alla seconda. La terza prova è fissata il 27 giugno. Le prime due sono decise dal Ministero: per il tema di italiano verranno messe a disposizione sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Anche la seconda prova, poi, da quest’anno tornerà a essere nazionale e riguarderà una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi.

Silvia Angelici