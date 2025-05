Natale in centro, si cambia . Bando per l’organizzazione . Venti giorni per le proposte

Niente più ‘improvvisazioni’ o programmi redatti all’ultimo minuto. Il Comune di Perugia cambia passo sul Natale in centro storico. Per questo ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per l’affidamento in concessione del progetto in programma per le festività 2025-2026. Si tratta di una procedura del tutto inedita per la città, che per la prima volta intende selezionare l’operatore migliore attraverso una procedura ad evidenza pubblica che per il Comune avrà un costo di 65mila euro annui, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’iniziativa, spiega il Comune, mira a dare un nuovo impulso qualitativo all’organizzazione del Natale nel cuore della città. Il soggetto selezionato dovrà ideare, progettare e realizzare un calendario ricco di eventi, animazioni, allestimenti e attività che valorizzino il centro storico, coinvolgendo le realtà associative, culturali e commerciali locali. Il progetto richiesto a chi intende partecipare al bando dovrà essere declinato secondo un tema caratterizzante indicato dall’Amministrazione prevedendo quindi una serie di azioni minime e integrate: addobbi e luminarie, l’allestimento dell’albero di Natale, un villaggio di Babbo Natale, mercatini artigianali e gastronomici, spettacoli per famiglie, attività promozionali e una campagna di comunicazione "mirata" valutando anche la presenza su altre città dell’Umbria e presso grandi città delle regioni limitrofe. Oltre a questo saranno valutati positivamente gli elementi migliorativi che andranno a completare le proposte ricevute.

"Con questa iniziativa vogliamo proporre un nuovo approccio metodologico e strategico per migliorare e posizionare nell’ambito turistico nazionale, l’offerta natalizia di Perugia", spiega l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Stafisso. "Affidare il Natale tramite una procedura pubblica trasparente e competitiva rappresenta un cambio di passo importante, sia dal punto di vista metodologico che nei tempi di programmazione. Vogliamo dare agli operatori la possibilità di preparare con anticipo un progetto che rispecchi l’identità della nostra città e che sappia attrarre cittadini e turisti, valorizzando il centro storico".

Gli operatori interessati potranno manifestare il proprio interesse entro le ore 20:00 del 13 giugno 2025 tramite la piattaforma telematica Net4Market. Il valore dei ricavi della concessione - per il periodo di un anno, più l’eventuale rinnovo per un ulteriore anno in caso di collaborazione positiva- è stato stimato in 367.704,91 euro (IVA esclusa), con un contributo massimo del Comune, per due anni, pari a 130.000 (65 mila euro annui).