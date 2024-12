"Scuola, precari umbri penalizzati"

PERUGIA – "Il Governo Meloni penalizza in maniera arbitraria ed inaccettabile i precari della scuola dell’Umbria. Il nuovo concorso per l’assunzione di docenti, bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (denominato concorso PNRR) è stato pubblicato, infatti, quando nella nostra regione, accorpata alle Marche per alcune classi di concorso, è ancora in svolgimento il precedente, con gli orali che si stanno ancora tenendo o, addirittura, devono ancora iniziare". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ricci, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. "La penalizzazione è grave - continua Ricci - perché il superamento di questo concorso (che in altre regioni si è già concluso) garantisce un punteggio aggiuntivo di 12,5 punti nella nuova procedura concorsuale, un vantaggio sostanziale che può determinare l’ottenimento di un posto di lavoro. Quindi, in Umbria, come nelle Marche, per le classi di concorso che non hanno ancora concluso le prove orali, non sarà possibile inserire tale titolo, in quanto alcune graduatorie non potranno essere pubblicate entro il 30 dicembre, data ultima per iscriversi È evidente che questa discriminazione territoriale verso la nostra regione deve essere sanata - conclude Ricci - posticipando la scadenza del nuovo concorso o prevedendo altre clausole di salvaguardia che garantiscano piena equità tra tutti i partecipanti".