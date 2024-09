Scuola, inclusione e disabilità. Nuovo patto con le famiglie

Si rinnova la consueta collaborazione istituzionale tra Unione dei Comuni, Usl Umbria 1 Distretto del Trasimeno e le dirigenze scolastiche del Trasimeno per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. A Paciano presso la sede dell’Unione dei Comuni del Trasimeno è stato sottoscritto un nuovo accordo operativo in tema di inclusione scolastica. Per conto dell’Unione erano presenti il presidente e il sindaco di Paciano.

"Alla base dell’accordo – si legge in una nota - c’è il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle famiglie in qualità di primo e più importante agente educativo, con il quale le istituzioni e gli operatori devono collaborare e costruire una forte alleanza. È infatti compito, nonché responsabilità dei genitori, attivare l’iter procedurale, a partire dalla certificazione delle disabilità, necessario ad avviare il processo di integrazione dei propri figli. Qualsiasi progetto nei confronti dell’alunno con disabilità quindi, in ogni sua fase, necessita del consenso, dell’impulso, della condivisione e della collaborazione della famiglia di appartenenza". Obiettivo dell’accordo è sistematizzare i diversi ruoli di tutti gli attori coinvolti. Il Comune di residenza dell’alunno assicura, nei limiti delle risorse disponibili, i servizi di trasporto speciale, il Distretto del Trasimeno opera tramite il Servizio di Riabilitazione dell’Età Evolutiva (S.R.E.E.) e si avvale del supporto tecnico dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’età evolutiva (UVMee) per la valutazione dei progetti presentati dalle Scuole, le scuole svolgono un ruolo di monitoraggio, osservazione e intercettazione delle situazioni problematiche.