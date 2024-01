Scuola, i sindaci adesso contrattaccano

SAN GEMINI "Con le rassicurazioni avute dalla Regione sul dimensionamento scolastico, auspichiamo che possano finalmente cessare le assurde polemiche strumentali cavalcate per meri fini di speculazione politica e fondate sul nulla". Così i sindaci di San Geminini, Luciano Clementella, e Acquasparta, Giovanni Montani. "Non c’è nessuna misura che coinvolge le due autonomie scolastiche di Acquasparta/San Gemini e Montecastrilli/Avigliano, come avevamo avuto modo più volte di affermare, grazie alle continue interlocuzioni con la Regione con cui è sempre aperto un proficuo confronto per orientare al meglio il futuro dei nostri territori – continuano i sindaci – . Proprio in virtù dell’attenzione di questa amministrazione regionale, siamo stati recentemente riconosciuti area interna e per questo destinatari di specifiche risorse regionali, nazionali e comunitarie per sviluppare, qualificare ed efficientare i servizi, tra cui anche la scuola, in un’ottica di crescita e sviluppo. Risorse che stiamo programmando in accordo con la Regione e con gli altri zindaci con l’unico obiettivo di innalzare la qualità della vita dei nostri cittadini e l’attrattività dei nostri comuni". "Siamo per il rafforzamento della scuola e non per il suo impoverimento – concludono – , quindi le strumentalizzazioni politiche su questo argomento le troviamo povere di senso, molto scorrette e del tutto inopportune".