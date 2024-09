Scuola e lavoro, ragazzi in prima fila. Sul web nasce la super-piattaforma

Sarà on line da oggi il nuovo portale Informagiovani.it, una sorta di piattaforma interattiva rivolta ai ragazzi per scambiare informazioni di pubblico interesse. Con "Informagiovanicastello.it" il comune apre un canale web che parla ai giovani per orientarli con informazioni e notizie sulle opportunità che offrono il mondo della scuola, della formazione e del lavoro, ma anche servizi ed eventi. La piattaforma è pensata per una fascia di utenti compresa tra i 16 e i 32 anni "e permetterà con una modalità intuitiva e veloce di partecipare alla vita pubblica, con la possibilità di esercitare una cittadinanza attiva e consapevole all’interno della comunità".

Sviluppato nel segno della partecipazione, con il coinvolgimento del mondo del lavoro, dal Centro per l’Impiego Arpal Umbria alle agenzie interinali fino al mondo della scuola, la piattaforma è interattiva: alle informazioni generali saranno aggiunte da tutti i soggetti coinvolti le notizie che di volta in volta permetteranno ai giovani di sapere tutto quello che li circonda. Il sito web sarà integrato con i canali social Instagram e Facebook.

A gestire i contenuti il Comune insieme al team che fa capo a Dinamo adv, la società specializzata in soluzioni creative nell’ambito dell’animazione 3D, della grafica, del web agency, dei social media e stampa, a cui l’amministrazione tifernate, promotrice del progetto come capofila della Zona Sociale 1, ha affidato la realizzazione del sito.

La nuova piattaforma "Informagiovanicastello.it" è finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili e opererà nel territorio in coordinamento con gli altri Informagiovani online di Umbertide e San Giustino. Durante la presentazione di ieri mattina in Comune gli assessori Letizia Guerri e Benedetta Calagreti hanno raccontato il percorso seguito dal progetto "nel segno della partecipazione per costruire un canale informativo pienamente attivo, che i nostri ragazzi potranno anche interrogare sui servizi della città e sulle opportunità che offre il territorio". A parlare con entusiasmo dell’apertura del canale online rivolto ai giovani sono stati Diego Innocentini, Giovanni Marini e Sofia Del Gaia dell’azienda Dinamo: "Questa piattaforma offre un importante punto di riferimento per l’accesso a informazioni e consulenze su diversi ambiti fondamentali per la crescita personale e professionale".