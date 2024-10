Scuola e lavoro "Investiamo nell’edilizia. Servono geometri preparati: l’opportunità"

Avvicinare il mondo della scuola e quello delle imprese, offrendo opportunità concrete di crescita e occupazione per i giovani talenti umbri che intendano percorrere la carriera di geometra, una figura professionale ritenuta di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni. Èl’obiettivo dell’accordo quinquennale sottoscritto dal presidente di Ance Umbria Albano Morelli e dal dirigente scolastico dell’Itet “Capitini” Silvio Improta. L’accordo è rivolto agli studenti dell’indirizzo CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex indirizzo Geometri) e promuove l’ottimizzazione dei percorsi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, visite aziendali, tirocini extracurriculari post diploma. Il protocollo prevede anche l’istituzione di borse di studio finanziate da Ance Umbria mirate per gli studenti che il prossimo anno si iscriveranno ad una scuola Cat dell’Umbria, per ora il Capitini e in seguito le scuole che aderiranno all’accordo. "Il settore dell’edilizia – spiega Morelli - sta attraversando un periodo di espansione creando numerose e diversificate opportunità di lavoro, anche all’interno delle imprese del comparto". "Siamo contenti – ha aggiunto Improta - della collaborazione con Ance Umbria, che permetterà ai ragazzi di cogliere opportunità lavorative importanti e di accedere più facilmente a un percorso formativo di qualità quale quello dei nostri geometri". L’accordo sottoscritto è propedeutico alla creazione della “Rete ScuolANCE Umbria”, che unirà le scuole a indirizzo Cat della regione a cui potranno aderire tutti e dieci gli istituti di istruzione secondaria superiore che in Umbria hanno un indirizzo Cat e di cui la scuola capofila sarà l’Istituto “Capitini”.