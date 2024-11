Scuola di successo L’Istituto Bruno cresce e si fa conoscere con open day e laboratori

L’Istituto superiore ‘Giordano Bruno’ ha avuto il maggior numero di iscritti tra tutti gli Istituti perugini (357); in particolare, le classi prime dell’indirizzo Liceo Linguistico hanno registrato un incremento degli studenti (passando dai 113 iscritti nell’anno scolastico 2023/2024 ai 163 dell’anno scolastico 2024/2025) e tale aumento risulta essere, in assoluto, il maggiore tra tutte le scuole secondarie di secondo grado del comune di Perugia (fonte Provincia di Perugia).

Consapevole di questo successo, l’Istituto, diretto dalla professoressa Anna Bigozzi e articolato nei suoi quattro indirizzi (due Licei – Liceo Linguistico tradizionale e con opzione ‘EsaBac’, e Liceo Scientifico Scienze Applicate (O.S.A.) con opzione ‘Curvatura biomedica’ – e due Tecnici (il Tecnico Tecnologico per la Chimica, i materiali e le biotecnologie, con articolazione Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie, e il Tecnico Tecnologico Sistema moda, con articolazione Tessile, abbigliamento e moda) presenta, anche nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, il progetto #OrientiAMO, che si concentra tra novembre e febbraio e si rivolge agli studenti delle classi terze delle medie. Orientiamo prevede 4 open day (il primo oggi dalle 15 alle 19; domenica primo dicembre, sabato 14 dicembre e sabato 18 gennaio sempre dalle 15 alle 19) e “studente per un giorno“. Tale iniziativa permette ai ragazzi che poi dovranno scegliere il loro percorso di studi alle superiori di prendere parte, in classi ‘dedicate’, alle lezioni delle discipline caratterizzanti sia gli indirizzi liceali che quelli tecnici Gli appuntamenti: martedì 26 novembre, martedì 17 dicembre, mercoledì 22 gennaio, lunedì 27 gennaio sempre dalle 14.15-16.30.