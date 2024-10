Scritte sui sentieri appena asfaltati. L’indignazione dei cittadini: "Vandali!"

I “barbari” sono passati dal bianco al colore per imbrattare di scritte panchine e tratti di percorsi pedonali e ciclabili al paro Pascoletti di Ponte San Giovanni. Questi balordi agiscono anche di giorno infatti ieri tra le 11.30 e le 12.10 hanno dipinto un tratto pedonale con la scritta in blu. Testimonianza di un cittadino che in quel periodo di tempo percorreva i tracciati del parco. "Ci sono passato prima insieme con mia moglie a cui riferivo che le scritte o i disegni in bianco erano in un altro tratto di percorso, quello ciclabile e sulle panchine lato via Grieco. Poi, ripassando sullo stesso percorso, mezz’ora dopo, abbiamo con stupore visto il novello imbrattamento". Quindi, stando a questa testimonianza i balordi agiscono rapidamente anche alla luce del sole. Un altro signore si è espresso così: "Chissà cosa avranno in mente di fare quando saranno aperte le due rotonde con le attrezzature da ginnastica per bambini e per adulti?" Dispiacere e sorpresa anche alla Pro Ponte, l’associazione presieduta da Antonello Palmerini, che ha in gestione il parco per quanto riguarda la piccola manutenzione e la cura delle piantine sistemate nelle zone libere con la manifestazione “Un albero per il futuro” riservata ai bambini nati nel corso di ogni anno.