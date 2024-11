Screening gratuiti al distretto sanitario

Un’importante iniziativa volta alla promozione della salute e alla prevenzione delle patologie croniche per la cittadinanza si svolge in questi giorni a Gubbio. Oggi e domani previsti screening gratuiti nell distretto sanitario di largo San Francesco rivolti a tutti i cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e fornire strumenti per la prevenzione delle malattie croniche come diabete, obesità o ipertensione. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni Avis Gubbio, Associazione Diabetici Eugubini e dell’Alto Chiascio e Amici del Cuore