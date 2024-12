Screening cardiologici gratuiti in Piazza 40 Martiri: "Ai cittadini consegneremo la Bancom Heart"

GUBBIO - È attivo da ieri mattina fino a domani il Jumbo Truck di Banca del Cuore. In questi giorni sarà possibile effettuare uno screening cardiologico completo e gratuito alla presenza di medici e infermieri. "A tutti i cittadini che si recheranno al Truck verrà consegnata una Bancom Heart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti e a molti altri parametri. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte“ virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi alla “Banca del Cuore“, ha dichiarato il responsabile dell’Unione operativa Cardiologica dell’ospedale di Gubbio, Euro Capponi. È possibile prenotarsi online tramite il sito della Banca del Cuore, o presentarsi direttamente in piazza 40 Martiri.