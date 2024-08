Scontro tra auto lungo la Flaminia. Traffico in tilt

SPOLETO – Ancora un grave incidente sulla strada statale Flaminia tra Spoleto e Terni. Questa volta lo scontro tra due auto è avvenuto in prossimità del valico della Somma, proprio all’uscita della galleria che si trova all’altezza del bar Belli. L’impatto tra le due auto, verificatosi poco dopo le 10, ha comportato un notevole rallentamento del traffico. Le conseguenze per le persone che viaggiavano all’interno dei due veicoli non sono particolarmente gravi, ma sul posto è intervenuta l’ambulanza ed una persona è stata trasferita all’ospedale di Terni. A rilevare l’incidente è stata la Polizia Stradale che ha effettuato tutti i rilevi del caso per stabilire eventuali responsabilità. Con molte probabilità uno dei due veicoli ha invaso la corsia opposta di marcia. Gli operatori dell’ANAS hanno provveduto alla rimozione delle due auto incidentate ed il traffico è tornato alla normalità solo in tarda mattinata.