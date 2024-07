Scontro auto-scooter. Centauro in codice rosso

È stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un uomo di 43 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. L’incidente si è verificato all’intersezione tra via Settevalli e via Baracca. Il ferito, secondo quanto è stato possibile apprendere, era a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’automobile. Nell’impatto, l’uomo è finito a terra, riportando traumi e contusioni in varie parti del corpo. Immediata la richiesta di soccorso che ha permesso l’arrivo in pochi minuti del personale sanitario del 118.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 41enne è stato traportato in ospedale e quindi ricoverato per accertamenti. Gravi le condizioni con le quali ha fatto ingresso al pronto soccorso. Gli accertamenti dell’incidente sono affidati alla polizia locale. La dinamica è ancora da chiarire, ma appare evidente che all’origine dello scontro ci sia stato un problema di precedenze. L’incidente di ieri pomeriggio è l’ennesimo lungo le strade perugine e in un periodo drammaticamente funestato da sinistri con conseguenze letale. Neanche una settimana fa, il drammatico investimento di un carrozziere lungo la E45 durante le operazioni di recupero di una vettura rimasta in panne. All’inizio del mese, lo schianto nel quale ha perso la vita un giovanissimo motociclista lungo via San Galigano, nei pressi dei Rimbocchi. Una drammatica contabilità che, in tutta la regione, conta oltre venti vittime.