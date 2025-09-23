Quel ragazzo scomparso nel lago: si cerca senza sosta, il mistero e l’incidente

Castiglione del Lago, 23 settembre 2025 – E’ un mistero che per il momento non ha soluzione. C’è un ragazzo di 27 anni scomparso, inghiottito dal lago Trasimeno probabilmente. Le ricerche dei vigili del fuoco sono senza sosta, ma al momento senza esito. Ma cosa è accaduto al largo di Castiglione del Lago? Si cerca di capire, mentre intanto sono in azione, oltre alle moto d’acqua, anche i sommozzatori giunti dal comando dei vigili del fuoco di Ancona.

Tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì 20 settembre. Una bella giornata in Umbria, che invoglia a una gita nel lago con il gommone. Un ragazzo estone, una ragazza saudita e un altro giovane russo con patente lituana, quello che poi scomparirà, partono appunto con l’imbarcazione per solcare il lago e godersi il panorama. Sarebbe accaduto tutto in pochi secondi.

Ci sarebbe stato un rallentamento improvviso del gommone, con il giovane che cade in avanti e finisce in mare. Lo stesso gommone lo avrebbe poi travolto. Ma dopo essergli passato sopra il ragazzo è scomparso nel nulla, forse ferito gravemente e quindi annegato nelle acque torbide del Trasimeno.

La piccola comitiva aveva noleggiato un gommone in uno dei rimessaggi di Castiglione del Lago. Un'imbarcazione per la quale non serve patente nautica. Gli altri due amici, dopo l’incidente, hanno dato l’allrme. Arrivano i vigili del fuoco con diversi mezzi, mentre nelle ore successive entrano in azione appunto anche i sommozzatori. Intanto, la procura di Perugia ha aperto un’inchiesta, con il sequestro del gommone stesso. Sull’elica sono stati trovati dei capelli che apparterebbero al ragazzo scomparso, avvalorando l’ipotesi del tragico incidente. Una ricerca palmo a palmo nello specchio d’acqua, ma il ragazzo non si trova.

Le particolari caratteristiche del lago creano non poche difficoltà. Il fondale è limaccioso e la visibilità è per questo ridotta. I sommozzatori procedono dunque a rilento e devono essere usati anche degli ecoscandagli.