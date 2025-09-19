Mattia mantiene le promesse
Umbria
Trasimeno, ricerche di una persona dispersa nel lago. Sommozzatori in azione
19 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
Trasimeno, ricerche di una persona dispersa nel lago. Sommozzatori in azione

Intervento dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato lo specchio d’acqua anche con un drone. In campo anche un elicottero. L’allarme è stato dato nel primo pomeriggio di venerdì

Le ricerche della persona scomparsa nel lago Trasimeno

Castiglione del Lago, 19 settembre 2025 – Ricerche nel lago Trasimeno per una persona dispersa. L’allarme è stato dato nel primo pomeriggio. In campo ci sono i vigili del fuoco. Le ricerche si sono concentrate in un ‘area a tre chilometri dalla riva al largo di Castiglione del Lago. Inizialmente sono intervenute tre squadre terrestri dei vigili del fuoco e un drone per il pattugliamento dell’area. Allertati quindi i sommozzatori dal comando di Ancona. Poi l’arrivo di un elicottero per ulteriori perlustrazioni. Intorno alle 20.30 l’arrivo dei sommozzatori dalle Marche. E’ scattata la perlustrazione dei fondali anche con l’aiuto di un ecoscandaglio. 

© Riproduzione riservata