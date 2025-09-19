Trasimeno, ricerche di una persona dispersa nel lago. Sommozzatori in azione

Castiglione del Lago, 19 settembre 2025 – Ricerche nel lago Trasimeno per una persona dispersa. L’allarme è stato dato nel primo pomeriggio. In campo ci sono i vigili del fuoco. Le ricerche si sono concentrate in un ‘area a tre chilometri dalla riva al largo di Castiglione del Lago. Inizialmente sono intervenute tre squadre terrestri dei vigili del fuoco e un drone per il pattugliamento dell’area. Allertati quindi i sommozzatori dal comando di Ancona. Poi l’arrivo di un elicottero per ulteriori perlustrazioni. Intorno alle 20.30 l’arrivo dei sommozzatori dalle Marche. E’ scattata la perlustrazione dei fondali anche con l’aiuto di un ecoscandaglio.