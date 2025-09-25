Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità

Dopo sei giorni, le ricerche sembrano essersi concluse. Nel modo drammatico che il passare delle ore ha reso, via via, la conclusione più ovvia. Nel primo pomeriggio di ieri, l’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo di un uomo nelle acque del Trasimeno, in prossimità di Borghetto di Tuoro, a pochi chilometri di distanza da dove, venerdì, erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev calciatore 27enne estone, con passaporto russo, caduto un acqua dal gommone che aveva noleggiato insieme ad alcuni amici con cui era in vacanza. L’incidente si era verificato a circa tre chilometri di distanza dalla riva, in corrispondenza di Castiglione del Lago. Cosa sia successo sull’imbarcazione e la dinamica della caduta del giovane sono oggetto dell’indagine dei carabinieri della compagnia di Città della Pieve che hanno sentito a lungo gli amici del ragazzo e i testimoni per ricostruire l’accaduto, mentre le ricerche sono proseguite senza sosta per quasi una settimana, con l’impiego diversi specialisti dei vigili del fuoco, come i sommozzatori, le unità Tas, ovvero Topografia applicata al soccorso, e l’unità droni che ha sorvolato ripetutamente la linea di costa del lago, mentre gli elicotteri si sono concentrati sullo specchio d’acqua.. E come detto, proprio dall’elicottero è avvenuto l’avvistamento del corpo, poi recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto, con imbarcazioni e nucleo Car (Contrasto Rischio Acquatico). Il corpo dovrà essere ora riconosciuto ufficialmente, l’ipotesi che possa trattarsi del 27enne appare molto concreta, ma solo l’accertamento genetico sul dna e l’esame autoptico potranno dare la conferma sull’identità e sulle modalità del decesso. Se, insomma, l’uomo sia morto per annegamento o per altre cause. Circostanze queste che permetterebbero di aggiungere elementi alle indagini su quanto accaduto all lago di Castiglione, in quello che doveva essere un pomeriggio di divertimento e relax e che, invece, ha avuto un epilogo drammatico.

Luca Fiorucci