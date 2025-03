Scippo in centro, preso 18enne. Tenta di rubare la borsa a una donna. Lei resiste, urla e lo fa arrestare

Si sarebbe avvicinato con una scusa. Il tempo di capire quale fosse la sua richiesta e la ragazza si è ritrovata le mani di quello che credeva fosse un semplice interlocutore attaccate alla sua borsa. Ma la giovane, secondo quanto ricostruito, ha resistito al tentativo di scippo, iniziando a urlare. Una reazione che, forse, lo scippatore non aveva previsto, tanto da mollare la presa e allontanarsi rapidamente. Ma la fuga è durata poco, perché è stato individuato quasi subito dalla polizia ed è stato arrestato. È stato identificato per un 18enne tunisino, in Italia irregolarmente. Sarebbe stato lui ad avvicinare la ragazza e a tentare di portarle via la borsa. La presunta vittima lo ha riconosciuto.

L’episodio si è verificato sabato sera in piazza Grimana. In base alle descrizioni della vittima, gli agenti hanno individuato il sospettato a poca distanza, in piazza Ansidei. Bloccato dai poliziotti grazie agli elementi forniti dalla ragazza, come detto, è stato riconosciuto dalla presunta vittima. Portato in questura per la formalizzazione dei provvedimenti a suo carico, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto con strappo. Su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Il giovane, inoltre, è stato anche denunciato per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Piazza Grimana si conferma, con questo episodio, uno dei luoghi del centro storico più "caldo". Non di rado, infatti, si sono verificate liti anche degenerate e aggressioni, ma qui sono stati effettuati anche numerosi arresti, in particolare per spaccio di droga. Un’area, insomma, piuttosto "vivace", ma sulla quale l’attenzione delle forze dell’ordine è da tempo alta.