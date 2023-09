Scippatore preso dai carabinieri a Terni: colpiva, poi fuga in monopattino

Preso dai carabinieri lo scippatore in monopattino. E’ un 25enne marocchino, pregiudicato, irregolare in Italia, denunciato per furto con strappo. Il giovane, nel centralissimo Corso Vecchio, si è avvicinato ad una 57enne straniera che, su una panchina, parlava con alcune amiche, strappandole dal collo la catenina d’oro, per poi fuggire in monopattino. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima ed alle immagini della videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno identificato lo scippatore che, come ricostruito dagli investigatori, era solito avvicinarsi, sempre col monopattino, a donne sole per accertarsi se indossassero monili. Qualche giorno dopo, una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio di ordine pubblico nel centro, ha notato il giovane, che peraltro indossava gli stessi indumenti che aveva la sera dello scippo e che sempre a bordo del monopattino si avvicinava ad un gruppo di donne, forse con l’intento di colpire ancora. Immediatamente bloccato, per lui è scattata la denuncia.