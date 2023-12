Sciopero dei mezzi pubblici. Ecco le fasce orarie garantite

Domani è previsto lo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto che riguarda servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione lago Trasimeno, minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”). Verrà garantita comunque l’effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:00 9:00 e 12:00 15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. Il servizio biglietterie di piazza Partigiani e Stazione sarà garantito con il normale orario, così come a Spoleto. Garanzia di orario continuato per il servizio ascensori e scale mobili di Perugia. Il personale impiegatizio e degli impianti fissi, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro per le quattro ore come deciso dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.