Sciopero dei magistrati a Perugia: altissima l’adesione

Sciopero anche in Umbria dei magistrati del Distretto di Perugia. Altissima l’adesione alla protesta indetta dall’Associazione magistrati contro la riforma della giustizia portata avanti dal ministro Nordio che ha come perno la separazione delle carriere. La percentuale di adesione si è aggirata intorno all’80% delle toghe, compresi il procuratore generale Sergio Sottani, il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, e quello di Terni, Andrea Claudiani.

Quello contro cui l’Anm protesta è la specifica misura che riguarda la separazione delle carriere, modifica che dal 1989 è stata più volte affrontata, ma è tutto il progetto di riforma a essere criticato per il rischio ravvisato di un impatto sugli equilibri tra poteri dello Stato. Contraria alla protesta dell’Anm si dice la Camera penale di Perugia. "Vi sentireste garantiti a trovarvi in tribunale dove ci sono due parenti stretti e un estraneo che è l’avvocato?". Sintetizza così, ai microfoni del Tgr, il presidente, l’avvocato Luca Gentili, per esemplificare il fatto che oggi "è in discussione il principio di terzietà del giudice".