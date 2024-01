Scientifico, le studentesse alle finali di matematica

ASSISI – Le studentesse della squadra Liceo Scientifico hanno ottenuto la qualificazione alla fase dei Campionati della Matematica in programma a Cesenatico dal 2 al 5 maggio. Chiara Selva, 5D (capitano), Viola Ciofo, 2D (consegnatrice), Sara Ranocchia, 5D, Maria Cristina Bocchini, 4D, Lavinia Bibi, 2D, Agnese Ciccotti, 4D, Dafne Cortese, 4D sono le componenti della formazione. Hanno ottenuto il prestigioso risultato, ottenendo un quarto posto (dopo una gara ricca di colpi di scena) nella sessione svoltasi al "Principe di Napoli" di Assisi che ha ospitato una delle quattro gare nazionali di qualificazione, alle quali hanno partecipato una sessantina di squadre dalle scuole di tutta Italia: le prime 6 squadre di ogni sessione si sono classificate per la finale di Cesenatico. La squadra, guidata dalle docenti di matematica Simona Pieri, Barbara Ceccotti e Roberta Basili (la cui passione, preparazione e dedizione trascina gli studenti dello Scientifico di Assisi alle finali dei campionati della matematica ininterrottamente dal 2017 a oggi) ha ricevuto i complimenti del Rettore del Convitto, professor Stefano Cammerieri, che ha permesso lo svolgimento della competizione e di ospitare le studentesse delle altre squadre partecipanti. Il sindaco Stefania Proietti ha presenziato alla consegna degli attestati di partecipazione agli studenti che hanno partecipato alla sessione di Assisi. Le studentesse hanno ricevuto in dono anche una pubblicazione grazie al contributo della BCC Spello e del Velino. Un risultato che conferma dunque una tradizione consolidata al liceo scientifico della città serafica, che vede gli studenti della scuola protagonisti di manifestazioni incentrate sulla conoscenza della matematica.