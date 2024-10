Schlein pranza alla mensa: "Difendo studio e sanità"

di Roberto Borgioni

PERUGIA

Le 13.30 sono passate da poco e alla mensa universitaria di via Pascoli c’è un traffico da ora di punta. Viaggiano vassoi, posate, piatti e bicchieri. Centinaia di studenti, come ogni giorno, sono lì per il pranzo. Ma fuori c’è qualcosa di diverso: dal piazzale che dà su Economia e Scienze politiche spunta a passo veloce Elly Schlein. Pochi secondi e dalle scalette di San Francesco al Prato scende Vittoria Ferdinandi. Le due non fanno in tempo a salutarsi che si palesa Stefania Proietti. Eccola, in un normale pomeriggio di ottobre, la task force delle donne del centrosinistra che ha un solo obiettivo: la riconquista della Regione nelle elezioni in programma il 17 e 18 novembre.

Segretaria del Pd, sindaca di Perugia e candidata del Campo largo a Palazzo Donini non si negano a selfie, abbracci e strette di mano tra tanti studenti sorpresi di trovarle lì, sotto le loro facoltà. "Sono a Perugia per sostenere Stefania, che è la persona giusta per cambiare l’Umbria. Difendiamo la salute pubblica che il centrodestra ha cancellato, il vostro diritto allo studio e ad affitti più giusti, la necessità di trasporti agevolati". E Proietti di rimando: "Mi sostiene un’alleanza civica e partitica compatta sui valori fondanti del nostro Paese, che sono alla base della Costituzione, a partire dal diritto fondamentale alla salute. Un diritto che è stato invece fortemente penalizzato nella nostra regione. Tutti i comuni dove siamo stati, anche quelli più piccoli di confine e delle zone montane, ci chiedono di riportare loro la sanità territoriale, che inspiegabilmente dopo il Covid ci è stata tolta. Ma è proprio a partire dalla sanità che riporteremo l’Umbria in alto".

In mattinata, Schlein e Proietti si erano incontrate anche a Tuoro, nel centro ’Emanuele Petri’, e a Passignano. Poi la tappa perugina. Con la segretaria del Pd e la candidata del centrosinistra pronte a sedersi a tavola nel salone a pianoterra della mensa studentesca per mangiare un piatto di amatriciana. La sindaca Ferdinandi si accomoda vicino a loro e sorride. Forse ripensa a quello che è successo a giugno.