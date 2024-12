Schianto tra vetture, una prende fuoco. Due feriti soccorsi dal 118

Lo scontro tra due auto è sfociato nell’incendio di una delle vetture coinvolte, con due degli occupanti rimasti feriti e affidati al personale di un’ambulanza intervenuta sul posto. Intorno alle 7 di ieri le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate a intervenire lungo il raccordo Perugia-Bettolle, tra lo svincolo di Passignano Ovest e Tuoro sul Trasimeno, per un incidente stradale che ha provocato l’incendio di una delle auto coinvolte. Come detto si sono registrati due feriti. L’ esatta dinamica dell’incidenre resta al vaglio degli agenti della polizia stradale , mentre per ripristinare la funzionalità della strada anche gli addetti dell’Anas hanno raggoiunto la zona dell’incidente.

La circolazione, lungo quel tratto del raccordo, è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni ottimali di transitabilità .