Schianto sulla Flaminia Tre feriti, uno è grave

Grave incidente stradale, nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18.30, sulla Statale 3 Flaminia, tra l’uscita di Foligno est e Foligno nord. Il violento impatto ha interessato due auto: sette le persone coinvolte, tre i feriti, uno dei quali in modo grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine. Immediatamente sono partiti gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che dovrà essere chiarita nei dettagli, con l’aiuto delle testimonianze. Delle sette persone coinvolte, come si diceva, una è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasferita rapidamente in ospedale per essere sottoposta alle cure del caso, mentre le altre hanno riportato lesioni di minore entità ma sono comunque state sottoposte ad accertamenti sanitari. Gravemente danneggiate le vetture coinvolte nell’incidente. Problemi, inevitabilmente, anche alla viabilità nel tratto della Flaminia coinvolto dall’impatto. Ci sono stati rallentamenti e disagi fino a che le carreggiare non sono state del tutto sgomberate. La Flaminia, strada altamente trafficata, non è certo nuova ad incidenti e conferma il suo potenziale di rischio.