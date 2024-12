Schianto sulla Contessa. Feriti tre giovani

GUBBIO - Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo la ss452 “Contessa“: coinvolti un furgone Iveco Daily che si è ribaltato e una Volkswagen Polo. A bordo del furgone c’erano tre ragazzi che hanno fortunatamente riportato solo ferite lievi e sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118. È intervenuta anche la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gubbio per effettuare le operazioni necessarie alla riapertura del traffico. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri di Gubbio e personale dell’Anas, che ha gestito le operazioni e riaperto ufficialmente la strada al regolare traffico dopo circa un’ora di stop. Sono comunque in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’origine e la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.