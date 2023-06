Schianto con lo scooter Un giovane padre perde la vita a Spoleto

Violento scontro tra scooter e auto, perde la vita a 41 anni non lontano dalla sua abitazione. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Spoleto, verso le 16, lungo viale Guglielmo Marconi. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella allo scooter di grossa cilindrata: si tratta di Alessio Rigozzo (nella foto), che è morto sul colpo. Immediati sono scattati i primi soccorsi degli altri automobilisti che stavano transitando e di alcune persone che, udito il frastuono provocato dallo scontro, sono immediatamente scese in strada, dando l’allarme al 118 e ai vigili del fuoco. In breve tempo è arrivata sul posto l’ambulanza, ma la disperata corsa dei sanitari del San Matteo degli Infermi è risultata vana. Sono stati fatti tutti i tentativi per rianimare l’uomo a terra al centro della carreggiata, ma il suo cuore aveva già cessato di battere. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi e bloccato il traffico.

Lo scooter viaggiava in direzione Spoleto centro ed è finito contro un auto che percorreva viale Marconi in senso opposto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’auto stava svoltando a destra in direzione via Manna e, nonostante la disperata frenata dello scooterista, lo scontro è stato inevitabile e particolarmente violento. Il tragico incidente si è verificato nelle vicinanze dell’abitazione della vittima e in breve tempo sono stati avvertiti della tragedia i familiari. Il 41enne lavorava fuori Spoleto, ma era noto in città e la notizia si e velocemente diffusa anche tra amici e conoscenti. Era papà di una bambina di 6 anni. Il tragico incidente di ieri riaccende il dibattito cittadino sulla pericolosità di viale Marconi. I residenti lamentano l’alta velocità delle auto che sfrecciano sul lungo rettilineo ad ogni ora della giornata, mettendo a rischio anche l’incolumità dei pedoni. A risolvere i problemi non sono bastati gli speed check ed i gli stessi residenti propongono di installare proprio all’altezza dell’incrocio con via Manna gli appositi dossi dissuasori di velocità.

Daniele Minni