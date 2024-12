Scavi Metrobus a Castel del Piano: scoperta una tomba romana

Dai lavori del Brt spunta una tomba romana. Durante gli scavi per la realizzazione del Metrobus nella zona di Castel del Piano, infatti, pochi giorni fa è stata scoperta una piccola tomba di quell’epoca. Non c’è da scordare, infatti, che quella tra Castel del Piano e Strozzacapponi è un’area sensibile dal punto di vista archeologico. Non è un caso che all’incrocio tra la Pievaiola e la strada che conduce a Santa Sabina, vent’anni fa venne scoperta una necropoli etrusca che ora si trova proprio sotto l’abitazione dove un tempo c’era anche un supermercato.

Quanto al fatto odierno, su richiesta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, che naturalmente conosce molto bene la zona, tutte le lavorazioni di movimento terra sono costantemente seguite da archeologi e pertanto sia la scoperta che le successive operazioni di documentazione e recupero sono state effettuate a cura di personale specializzato, che ha operato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

"I resti della sepoltura, in pessimo stato di conservazione, sono stati trasportati presso i nostri magazzini e risultano essere relativi ad un ’ustrinum’, ossia una tomba in cui venivano raccolte le spoglie del defunto dopo la cremazione" spiega il funzionario della Soprintendenza, Giorgio Postrioti. "In questo caso i resti erano racchiusi da frammenti di tegole. I frammenti ceramici recuperati fanno propendere per una datazione tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo dopo Cristo".

L’ampliamento dell’area di indagine e le ulteriori lavorazioni di progetto in corso, sempre eseguite sotto controllo archeologico, non hanno portato ad ulteriori ritrovamenti, il che porta la Soprintendenza ad ipotizzare che potesse trattarsi di una sepoltura isolata. Come detto il monitoraggio proseguirà in maniera molto attenta. E nel frattempo vanno avanti i lavori del Metrobus che in questi giorni di shopping natalizio cominciano a creare disagi di un certo rilievo, soprattutto nella zona dell’ospedale e di San Sisto, dove sono stati aperti diversi cantieri.