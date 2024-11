Scatti d’artista La magia delle foto Alinari. Le città di una volta per tornare a sognare

Si torna indietro nel tempo, alla ricerca di strade, piazze scorci delle città che appartengono al passato. Quelle immortalate dai clic d’autore firmati Alinari. Presentiamo domani la seconda scheda delle foto storiche dell’archivio Alinari che sarà distribuita in abbinamento gratuito a La Nazione. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Alinari per la fotografia nell’ambito delle iniziative per i 165 anni del nostro quotidiano. Le schede, quattro per ciascuna realtà, verranno regalate fino a sabato 30. Sono realizzate in cartoncino, in formato A4 e riportano su un lato l’antica foto Alinari: la riproduzione è realizzata con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine, nonché i loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto. "Gli Archivi Alinari – spiega il presidente della Fondazione, Giorgio Van Straten – sono uno dei giacimenti di documentazione fotografica più rilevanti per la storia della fotografia, non solo italiana".

Non resta dunque che raccogliere la serie completa dei bellissimi scatti “seppiati“ consapevoli che non si tratta soltanto di quattro bellissime immagini, ma di autentiche opere d’arte, uniche, che come tali sono vive per sempre proprio perché in grado di trasmettere ogni volta nuove emozioni a chi saprà osservarle con rinnovata curiosità e un po’ di nostalgia.

(Nella foto: Perugia, Fratelli Alinari, veduta di Corso Cavour, Perugia, 1899-1911, Archivi Alinari).