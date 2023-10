Scalette di via Bartolo : "Sporcizia, puzza e un lungo degrado"

E’ ancora una volta il degrado del centro cittadino a finire sotto la lente dei nostri lettori. Del resto come si fa a non notare le condizioni, pessime, delle scalette che collegano via Bartolo con via Pinturicchio? Nei giorni scorsi il Comune ha inaugurato il vicino palazzo della musica in piazza del Melo. "Un contenitore per i giovani, ma anche un luogo di rigenerazione urbana per strappare la città dall’incuria", è stato detto. E allora, che ci voleva a dare una risistemata o almeno una ripulita alle scalette, invase dal guano e dalla sporcizia?