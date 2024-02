"Scadenza imminente per il bando di selezione dei volontari per il servizio civile a Orvieto: 14 posizioni aperte nei settori cultura, protezione civile e ambiente"

ORVIETO Scade il 15 febbraio il bando di selezione dei volontari da 18 a 29 anni non compiuti per il servizio civile universale pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili. Sono 14 le posizioni aperte per il Comune di Orvieto per tre progetti nei settori cultura, protezione civile e ambiente realizzati in collaborazione con Anci che saranno illustrati negli open days che asi terranno martedì 6 febbraio , dalle 9.30 alle 11.30, alla biblioteca comunale. Sono 7 i posti disponibili in biblioteca (di cui uno riservato a giovani con minori opportunità) per il progetto “Leggere, che piacere: un anno nelle biblioteche della provincia di Terni“, 4 (di cui uno riservato a giovani con minori opportunità) per il progetto “La sicurezza al centro: Protezione civile nei Comuni di Lazio, Umbria e Toscana“, 2 per il progetto “Volontari per la tutela dell’ambiente e del territorio nei Comuni di Lazio, Umbria e Marche“.