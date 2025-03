Scacchi, scuole eugubine alle finali regionali

GUBBIO – La squadra maschile dell’Edificio Scolastico del Primo Circolo Didattico si è classificata terza assoluta al torneo provinciale di scacchi disputato al Cva di Pierantonio. Si è classificata al secondo posto tra le donne la squadra femminile del Terzo Circolo Didattico. Ora sono attese alle finali regionali ad aprile.

Il primo Circolo Didattico "Matteotti" evidenzia che "è stata per tutti una bellissima esperienza, che li ha fatti confrontare con scacchisti di tutta la provincia di Perugia. Divertimento e il giusto pizzico di competizione". La scuola ha ringraziato Scacco Matto Eugubino per la collaborazione e per aver preparato i ragazzi con il Progetto Scacchi a scuola.

"Siamo orgogliosi – dice Francesco Zaccagni, presidente di Scacco Matto Eugubino – di aver seminato la passione degli scacchi nelle scuole primarie della nostra città, con il Primo e Terzo Circolo, se ben 45 giovanissimi provenivano da Gubbio. Per molti di loro è stato il primo torneo ufficiale con un’esperienza emozionante che non dimenticheranno mai. Bravissimi tutti i giovani e complimenti agli insegnanti e dirigenti scolastici".