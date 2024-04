“Sbum! Yes, we cake“. Realtà e fantasia sul palco del Subasio

Stasera al Teatro Subasio, per la “Bella Stagione“ organizzata da Fontemaggiore va in scena alle 21.15 “Sbum! Yes, we cake“ (nella foto), spettacolo dei Fratelli Dalla Via e La Piccionaia, vincitore dell’Eolo Award 2023 per l’originalità del linguaggio scenico applicato ad una tematica importante.

Sbum è uno spettacolo fanta-demografico. Una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente. Il racconto che vede in scena on Marta (anche alla regia) e Diego Dalla Via semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare.

Sbum vuole offrire a tutta la comunità educante l’occasione di pensare a sé stessa come una di comunità di destino, solidale e planetaria. I biglietti vanno da 7 a 15 euro e sono in vendita su www.anyticket.it o alla biglietteria del Subasio dalle 19.30