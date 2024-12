Sbanda e finisce nella scarpata. Anziano rischia l’assideramento

Alla guida dell’auto sbaglia strada, non riesce a tornare indietro, sbanda, finisce un una scarpata con la vettura ribaltata e rischia l’assideramento. Protagonista un 78enne le cui grida d’aiuto, domenica sera intorno alle 21.30, sono state fortunatamente avvertite da alcuni ragazzi a cena in un ristorante. I giovani avventori hanno chiamato i carabinieri riferendo di udire una flebile voce maschile che implorava aiuto, senza però rintracciare l’uomo. Due pattuglie dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco hanno quindi individuato una zona raggiungibile da una strada vicinale sterrata alle spalle del ristorante, avvicinandosi all’anziano, col quale nel frattempo sono stati mantenuti continui contatti a voce. Dopo circa un’ora, il 78enne è stato raggiunto e, constatate le buone condizioni di salute complessive pur a fronte di un principio di assideramento, è stato richiesto l’intervento del 118 per il successivo trasporto dell’uomo in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’anziano verso le 17.30 alla guida di un’auto ha imboccato per errore la strada vicinale, ha provato a fare inversione ma, a causa del fango, ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata e fermandosi contro un albero, con il veicolo parzialmente ribaltato. Pur disorientato, l’uomo è uscito dal veicolo e ha provato a risalire la scarpata, senza riuscirci. Ha quindi provato a richiamare l’attenzione di

qualcuno, non perdendosi d’animo nonostante a quell’ora, in quella strada secondaria, non passasse nessuno. Per fortuna, nel silenzio della sera, il suo grido d’aiuto è stato udito dai giovani clienti del ristorante.