Saxa, c’è uno spiraglio. Si riaccende un impianto

GUALDO TADINO – I segni positivi per la riaccensione di un forno negli stabilimenti della Saxa Gualdo (ex Tagina ceramiche), ed in quelli di Roccasecca nel Lazio, appartenenti al gruppo Saxa Gres, sono stati portati a conoscenza dei lavoratori nell’ultima assemblea. Simone Sassone (nella foto), segretario generale della Femca Cisl, ha salutato con favore gli "elementi di novità" rispetto alla drammatica stasi del passato, anche se – dice – "c’è un cammino da fare, iniziando dalle interlocuzioni di fine mese, dalle verifiche che saranno necessarie a diversi livelli. I lavoratori potranno fruire della proroga della cassa integrazione". Tutti, però, sperano nella ripresa dell’attività produttiva negli stabilimenti della zona industriale nord che in periodi migliori dettero lavoro a oltre 400 persone. L’incontro tra la parti, svoltosi al Ministero dello sviluppo economico, lascia intravedere prospettive nuove per i lavoratori del gruppo guidato da Francesco Borgomeo, che ha trovato la necessaria liquidità con la cessione di un ramo d’azienda dello stabilimento di Anagni. I tempi e le varie fasi dell’operazione saranno monitorate dal Mise, dalle parti sociali e dalle istituzioni. Il sindaco Massimiliano Presciutti afferma: "Dobbiamo fare di tutto affinché questa nuova possibile prospettiva trovi presto compimento; noi continueremo ad essere parte attiva in stretta sinergia con la Regione Umbria e le parti sociali, anche se prudenza e cautela sono ancora d’obbligo fino a quando non si avrà un quadro concreto e definito". A.C.