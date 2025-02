Sarà un’estate difficile per chi viaggia in treno. Lavori in vista sulle linee

ORVIETO - Sarà un’estate difficile per chi viaggia in treno. Sette giorni sull’alta velocità Milano-Bologna per interventi nella tratta Castelfranco-Fidenza. Undici sulla alta velocità Firenze-Roma, per interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nella tratta Orvieto sud-Chiusi. Altri ventuno sull’alta veocità per la realizzazione della nuova linea e l’attraversamento della stazione di Vicenza. Sono alcune delle interruzioni previste da Fs per questa estate, "che tuttavia preservano la mobilità delle persone e adeguati volumi di offerta dei treni". Ma causeranno tempi di percorrenza superiori rispettivamente di 60, 40 e 90 minuti, per via delle tratte alternative studiate da Rfi. Si tratta di dati forniti da Fs nel corso di una conferenza stampa. In estate saranno diverse le tratte regionali interessate da lavori sulle linee ferroviarie per un totale di "oltre 30 interruzioni di linea superiori o uguali ai 30 giorni nei bacini regionali per lavori di potenziamento infrastrutturale e upgrade tecnologico con finanziamento Pnrr".