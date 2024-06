Sarà la grande stagione dei derby. Perugia, Gubbio e Ternana. Sfida a tre per tornare a sognare

Perugia, Ternana e Gubbio insieme. Le tre squadre umbre si affronteranno nel campionato di serie C che prenderà il via il 25 agosto. Il Consiglio direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi: tutto come da previsioni per quanto concerne le tre formazioni umbre, inserite nel girone B, quello del centro Italia, assieme alla Under 23 del Milan che si chiamerà Milan Futuro, che è stato sorteggiato nel raggiuppamento centrale. Nel girone B i biancorossi troveranno quattro squadre neopromosse in serie C, Campobasso, Carpi, Pianese e Legnago Salus e due formazioni retrocesse dalla B, l’Ascoli e la Ternana. Sarà la stagione dei derby, per il perugia soprattutto, che oltre alla Ternana, sfiderà ancora l’Arezzo (le due gare più sentite) e il Gubbio. Anche con l’Ascoli sarà un match piuttosto sentito.

Quale sarà l’obiettivo di Perugia, Ternana e Gubbio? Il Grifo, nonostante le vicissitudini societarie, avrà il compito di recitare un ruolo da protagonista. Lo chiede il blasone del club. La società, dopo lo stralcio del debito, avrà il mercato bloccato, questo vuol dire che dovrà prima operare in uscita e poi in entrata, ma con alcune trattative in corso per le cessioni non dovrà essere un ostacolo. Il Perugia dovrà migliorare la quarta posizione dello scorso campionato. La Ternana dovrà smaltire l’amarezza della retrocessione arrivata attraverso i play out. La società ripartirà da un tecnico giovane, alla sua prima esperienza tra i professionisti, Ignazio Abate. I rossoverdi, sulla carta, proveranno a tentare l’immediata risalita, anche se per riuscirci al primo tentativo servirà un’impresa che, comunque, al Perugia è riuscita tre stagioni fa. Il Gubbio ha cambiato, anche per i rossoblù in panchina ci sarà un allenatore giovane, Roberto Taurino, ex difensore del Perugia, che prenderà il posto dell’esperto Braglia. Il Gubbio ha chiuso la stagione al quinto posto, dopo una stagione importante, confermarsi sarà un ottimo risultato.

Quali sono invece le avversarie più da temere? La Torres proverà a ripetere l’impresa, dopo il secondo posto di un anno fa, la Spal cercherà di dimenticare la stagione amara dopo la retrocessione in serie B. Attenzione anche al Pescara: la società potrebbe cambiare, dipenderà se il club abruzzese riuscirà ad organizzarsi per ripartire in tempo. Tra le squadre più ambiziosa va sicuramente inserita la Virtus Entella. Curiosità, invece, desta la seconda squadra del Milan, inserita nel raggruppamento biancorosso.