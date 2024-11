Sarà "Festa tra le Nuvole". Eurochocolate da record. E Guarducci guarda avanti

Con la testa, anzi la “Festa tra le Nuvole“, Eurochocolate festeggia il trionfale ritorno in centro con un’edizione da record e guarda già al futuro. Sempre nel segno della creatività dolce e giocosa e dell’ironia scanzonata che da trent’anni sono la cifra distintiva della kermesse al cioccolato. In un’atmosfera sognante, invasa da nuvolette, zucchero filato, fotografie e musiche, patron Eugenio Guarducci svela il claim e l’immagine dell’edizione 2025 che si terrà di nuovo a Perugia dal 14 al 23 novembre. Lo slogan è appunto “La Festa tra le Nuvole“ che ispirerà tutta la manifestazione con tanto di “Choco Cloud“, collezione di simpatiche nuvolette al cioccolato. "Non è facile inventarsi ogni volta qualcosa di nuovo – ha detto Guarducci – e penso che la nuvola sia una bella idea di visione e innovazione. Abbiamo deciso di costruire un percorso creativo che segnasse uno stacco deciso e originale rispetto a quanto fatto in questa edizione dove il tema della Bocca l’ha fatta da padrone". Ma prima delle nuvole, Eurochocolate svela le altre tappe del suo gustoso cammino: dal 5 al 29 dicembre sarà protagonista del Natale delle Arti di Arezzo e in contemporanea inizierà la collaborazione con Luci sul Trasimeno di Castiglione del Lago dove nascerà lo spazio “ChocoLake“ di fronte all’Albero di Natale installato sulle acque Lago.

Intanto c’è da festeggiare il successo di questa edizione “Sulla bocca di tutti“ che ha portato in centro centinaia di migliaia di golosi da tutta Italia. Si è raggiunto il milione? "Difficile fare valutazioni – spiega Guarducci – e non abbiamo l’ansia di dichiarare numeri. Ci interessa che tutto sia andato bene a livello di sicurezza e di altissimo gradimento di pubblico, come dimostra un nostro sondaggio".

Il ritorno nell’acropoli, prosegue, "è stato rivoluzionario con una Fiera dei vivi che ha destagionalizzato il turismo a novembre". Un concetto ripreso da Flavia Ruffinelli, executive manager di Eurochocolate. "Il risultato più significativo di questa edizione è di aver dimostrato la possibilità di destagionalizzare i flussi turistici in un mese poco felice, nell’intera regione. E straordinario è stato anche il disallestimento dell’evento, in poco più di 24 ore con oltre 120 persone al lavoro". Sul fronte commerciale numeri esplosivi per la nuova collezione delle bocche con 200mila pezzi venduti. L’assessore comunale al commercio Andrea Stafisso parla di un nuovo inizio: "Eurochocolate è importante per la città e il suo impatto dovrà essere armonizzato con le esigenze dei residenti". Vasco Gargaglia infine ricorda i 250 visitatori al cantiere della Città del Cioccolato e il successo della campagna di crowdfunding arrivata in 10 giorni a 820mila euro.