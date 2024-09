Sarà esposta l’Ambulanza mitragliata

TODI - In occasione della festa della Consolazione, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità, sarà esposta, su iniziativa del Rotary Club, e per tutta la giornata di domenica 8 settembre, un’ambulanza ucraina mitragliata con centinaia di colpi nel settembre 2022 dall’esercito russo nei dintorni di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, mentre prestava soccorso a un civile ferito in un bombardamento. Il mezzo, che sarà esposto nei pressi del Tempio di Santa Maria della Consolazione con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Todi, sta attraversando l’Europa da circa due anni ed è giunta in Italia ad aprile 2024, per essere esposta in numerose città. Grazie all’iniziativa del vice Presidente del Rotary Club di Todi Giovanni Antonelli e di Luca Montanucci, attivista impegnato per la popolazione civile ucraina, Todi sarà una delle tre città dell’Italia centrale, con Grosseto e Roma, ad accogliere l’ambulanza, la cui esposizione rappresenta un monito contro la violenza della guerra e un invito alla pace nella giustizia. L’evento si inserisce a pieno titolo nell’impegno rotariano di costruzione di una cultura della pace che consenta l’incontro equo e solidale tra i popoli, fondato sul ripudio della guerra. L’esposizione del veicolo fa parte della campagna "UKRAINE IS CALLING", lanciata dall’Organizzazione no-profit "LUkraine" con sede in Lussemburgo, ed ha ricevuto nel 2023, dal Parlamento Europeo, il prestigioso "European Citizen’s Prize". L’obiettivo della campagna è la raccolta di donazioni per l’acquisto di 112 nuovi veicoli di emergenza (ambulanze e camion per i vigili del fuoco) da destinare all’Ucraina. L’esposizione dell’ambulanza, nel giorno della Festa della Consolazione di Todi, rappresenta un’occasione per promuovere la cultura della pace e supportare i civili ucraini colpiti dalla guerra.

Su. Fe.