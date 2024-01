Sarà bonificata l’area dell’ex tiro al piattello

GUALDO TADINO – L’impegno in campo ambientale continua a caratterizzare l’attività dell’amministrazione comunale. L’assessore Maria Paola Gramaccia (foto) ha annunciato la volontà di arrivare alla bonifica dell’area dell’ex tiro al piattello, in località San Guido: è stato affidato alla ditta gualdese Geochim l’incarico di redigere un progetto con l’esecuzione del "Piano di caratterizzazione" della zona, "dove è stato riscontrato il superamento della Csc (Concentrazione soglia di contaminazione) per la matrice ambientale benzo(a)pirere ed indenopirene, sostanze di cui erano composti i piattelli all’epoca in cui il sito veniva utilizzato per l’attività sportiva". Il relativo Piano d’indagine indicherà le operazioni necessarie per la messa in sicurezza o la bonifica del sito. Che è prossimo alla pineta, uno dei luoghi più frequentati da gualdesi e turisti, che verrà valorizzato ulteriormente col progetto delle vie dell’acqua in via di attuazione. Altro impegno è stato quello nella gestione della raccolta dei rifiuti, con la municipalizzata Esa rimasta attiva, pur col servizio passato al gestore unico Sog.Eco ed il soggetto responsabile Auri; opera soprattutto col "porta a porta": ultimamente, al fine di incentivare la raccolta differenziata, ha realizzato nelle frazioni collinari di Pieve di Compresseto e di Poggio Sant’Ercolano un’area attrezzata dotata di 5 contenitori "intelligenti" con identificazione dell’utenza per la raccolta differenziata.