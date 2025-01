Santuario di Collevalenza. Oggi apertura del Giubileo

TODI – In concomitanza con la domenica della Parola di Dio e il raduno diocesano dei catechisti, il Giubileo sarà aperto anche al santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza voluto dalla Beata Madre Speranza. Avverrà oggi, alle ore 17, nella solenne celebrazione eucaristica della domenica presieduta dal Vescovo Gualtiero Sigismondi. Si tratta del venticinquesimo Giubileo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica: con il rito di apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco, alla vigilia di Natale, ha avuto ufficialmente inizio l’Anno Santo, dedicato alla Speranza. È seguita l’apertura nella Cattedrali di Orvieto e Todi e nella Basilica di Santa Cristina in Bolsena: ora tocca al paese scelto dalla Madre Speranza di Gesù, al secolo María Josefa Alhama Valera.

"Nell’anno giubilare – afferma la Famiglia dell’Amore Misericordiso - potremo vivere tutti una nuova occasione per alimentare la nostra fede. Lo stesso Santo Padre, nella bolla di indizione del Giubileo, Spes non confudit, ha precisato che questo sarà un "Anno Santo caratterizzato dalla speranza, speranza che non tramonta, quella in Dio. L’apertura del Giubileo rappresenta un richiamo alla riconciliazione, alla preghiera e all’impegno di testimoniare la fede in ogni ambito della nostra esistenza. È un tempo per riscoprire la bellezza del perdono e della misericordia, accogliendo l’invito a essere strumenti di pace e carità nel mondo".

La giornata sarà arricchita dal raduno dei catechisti, un’occasione preziosa per riflettere sul dono della Parola di Dio e sul ruolo fondamentale dell’annuncio nella vita della Chiesa. S.F.