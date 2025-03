Sant’Erminio, rimosso il container-bivacco

PERUGIA – "A Sant’Erminio un container in area pubblica utilizzato come luogo di bivacco è stato smantellato e rimosso. La segnalazione è arrivata mercoledì in comune e ieri mattina la Polizia locale, dopo gli immediati accertamenti, ha condotto le operazioni di smantellamento insieme al cantiere comunale, sia del container che del suo contenuto". A renderlo noto il consigliere Antonio Donato con delega in materia di sicurezza urbana. "All’interno, gli agenti della polizia locale, hanno rinvenuto anche un materasso probabilmente utilizzato dagli avventori in maniera saltuaria e altri suppellettili. Questa operazione rientra nel quadro di interventi anti-degrado messi in campo dal comune. L’azione immediata di sgombero e rimozione è espressione di un processo di politiche di prevenzione contro il degrado, che mira a ristabilire decoro e tranquillità ai residenti. Spesso questi ricoveri di fortuna vengono utilizzati anche come base di appoggio per compiere reati come ad esempio i furti in abitazione, in altre occasioni, purtroppo, da persone in difficoltà verso le quali il comune pone sempre la massima attenzione".