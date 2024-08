Santarelli mette in bacheca il quarto posto

Finale amaro nel volley femminile per l’allenatore folignate Daniele Santarelli (foto) che alla guida della Turchia ha perso 3 a 1 la finalina col Brasile restando fuori dal podio olimpico di Parigi. Tanta delusione per Santarelli che dopo la sconfitta per 3 a 0 con la Nazionale Italiana nelle cui fila milita la moglie Monica De Gennaro, oggi impegnata con le compagne nella finalissima contro il sestetto degli Usa campione in carica. A Santarelli le Olimpiadi di Parigi lasciano tanto amaro in bocca perché un trofeso olimpico è l’unico che manca nella ricchissima bacheca dell’allenatore più vincente al mondo. Una carriera impreziosita da successi nazionali e internazionali. Il tecnico folignate può vantare sei scudetti con l’Imoco Conegliano, altrettanti titoli in Supercoppa, Coppa Italia per cinque volte. In campo europeo due Champions League e altrettante Coppe continentali. Quindi il Mondiale dello scorso anno conquistato alla guida della Nazionale della Serbia. Mancava solo il trofeo olimpico ma il sogno del grande slam si è infranto dopo la sconfitta subita con Italia, ‘complice’ la moglie Monica che ha obbligato la Turchia a giocarsi la finalina, persa ieri appunto , con il Brasile. Con la Turchia ormai fuori dai giochi è facile immaginare che oggi il mister folignate farà il tifo per l’Italia e per Monica , colei che proverà a fargli tornare il sorriso. Del resto il titolo olimpico, almeno in famiglia, Santarelli lo può comunque annoverare. Carlo Luccioni