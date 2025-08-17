Sant’anatolia e monteleone

SANT’ANATOLIA DI NARCO – Sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle squadre AgFor sul monte Coscerno (frazione di Caso nel Comune di Sant’Anatolia di Narco) interessato già da giovedì pomeriggio da un incendio boschivo. I vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per domare le fiamme con l’utilizzo di due mezzi aerei. Nelle prime ore della mattina di Ferragosto il fronte di fuoco era di circa 1 chilometri sul versante sud-ovest del Monte Coscerno. Nel pomeriggio è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero e la situazione è tornata sotto controllo. Ieri mattina i tecnici dei vigili del fuoco sono tornati in azione per rilevare eventuali zone calde, mediante riprese effettuate con termocamera, utili alla bonifica definitiva da terra. L’incendio a quanto pare potrebbe essere stato provocato da un fulmine. Diversi gli ettari di bosco andati in fiamme. I vigili del fuoco di Norcia, invece, sempre nel giorni di Ferragosto sono dovuti intervenire per un altro incendio di bosco a Monteleone di Spoleto. Alcuni passanti hanno avvistato un fumo proveniente dal versante sud est del Monte Sciudri. All’arrivo sul posto la squadra ha dovuto proseguire a piedi per l’impossibilità di raggiungere l’incendio con mezzi terrestri. Dopo oltre quattro ore di intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio.