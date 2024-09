Santa Maria, ladri scatenati ’Spaccate’ a negozio e bar. Trovate anche tracce di sangue

Due blitz dei ladri nella notte fra venerdì e sabato, presi di mira un esercizio commerciale e un bar annesso a un centro sportivo: bottino da quantificare, seri i danni arrecati per penetrare all’interno delle due attività. In via San Bernardino da Siena, fra le 23 e la mezzanotte i ladri, con la classica ‘spaccata’ ai danni dell’accesso principale, sono entrati in un negozio di abbigliamento, tessili e casalinghi. Vetrata in pezzi, con l’ausilio verosimilmente di un sasso, con vistose macchie di sangue, segno che chi ha effettuato il colpo si è anche ferito. Poi la ricerca di denaro e anche abiti da portare via, con l’inventario che dovrà stabilire cosa è stato rubato. Analoga situazione ai danni del bar annesso a un centro sportivo, con i malviventi che sono entrati da una porta secondaria e poi hanno cercato di portare via quello che hanno trovato: anche in questo caso c’è da verificare cosa è stato rubato.

Su quanto accaduto la notte scorsa indagano i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi che hanno acquisito tutti gli elementi utili per cercare di risalire all’autore o agli autori dei due colpi. Indicazioni potrebbero venire dalle telecamere presenti nelle due zone prese di mira, non distanti fra loro, e anche dalle tracce ematiche lasciate sul sasso utilizzato per spaccare il vetro. Tracce di sangue che, nel caso del colpo ai danni del negozio di abbigliamento e casalinghi, indicano anche che chi è rimasto ferito ha poi cercato di salire al piano superiore, dove sono presenti uffici. Un fenomeno, quello delle spaccate e dei colpi ai danni di attività commerciali che torna a riproporsi, con numerosi episodi che avevano caratterizzato la prima metà dell’anno, con furti ai danni di supermercati, bar, negozi a Santa Maria e Assisi

Maurizio Baglioni