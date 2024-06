Santa Croce, via libera al ripristino del campanile

UMBERTIDE – La Giunta comunale ha deliberato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del campanile della Chiesa di Santa Croce. L’intervento, collegato al terremoto del marzo dello scorso anno, si aggiunge ai lavori di miglioramento sismico del museo di Santa Croce, collegato al Pnrr. Le operazioni hanno un importo totale pari a 480mila euro e sono totalmente già finanziate. Soddisfazione viene espressa dal sindaco Luca Carizia e dall’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini (nella foto) sia per il celere riconoscimento dei danni causati dal terremoto al campanile e quantificati in 90mila euro, sia per il miglioramento di una delle strutture storiche, artistiche più importanti della città. "Le scelte progettuali – ha detto Villarini – sono state effettuate con l’intento di non essere invasive, nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio e della sua valenza storica e artistica. Il progetto mira a conservare l’edificio senza alterarne i suoi elementi di pregio. Prima degli interventi verranno effettuate le opere di messa in sicurezza degli elementi architettonici di pregio e delle opere d’arte. Il progetto prevede la riparazione del manto di copertura, la sostituzione di canali di gronda, la sostituzione dei vetri degli infissi, il restauro del portone ligneo. Dopo autorizzazioni della Soprintendenza (15-20 giorni) si procederà all’affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice che si è aggiudicata i lavori del museo di S. Croce.